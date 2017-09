Unge Høyre jubler

Unge Høyre jubler og sier at innsatsen de siste månedene i løpet av valgkampen har lønt seg. Ifølge leder Falk Daniel Øveraas var det å få tredjekandidat Vetle Vang Solheim inn på Stortinget over all forventning. – Det er en drøm som har blitt til virkelighet. Vi har stått på for han og formidlet budskapet vårt på en veldig god måte, sier Øveraas. Fylkeslederen i AUF, Aurora Dimmen Bratli, sier valgresultatet var skuffende, men at de nå skal stå på for fullt.