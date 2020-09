Uavgjort i Kristiansund

Kampen mellom Kristiansund og Brann endte 1-1, etter scoringer av Amahl Pellegrino og Daouda Bamba. Kristiansund tok ledelsen på et straffespark i det 63. minutt etter at Sørli ble felt av keeperen til Brann. Ti minutter senere utliknet Brann ved Bamba som satte inn en retur. Aliou Coly var heldig som ikke ble utvist ti minutter før slutt, da han reddet et skudd med hånden på streken