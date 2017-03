Turistene strømmer til Strandafjellet – uansett vær

Onsdag var definitivt ikke årets flotteste dag på Strandafjellet. Likevel var det mange som ville ut og teste føret.

På en helt vanlig dag i mars var det mange utlendinger i aksjon, men det er kanskje ikke helt tilfeldig.

– Det er berømt. Det kommer mange flotte bilder herfra, og med fjorden og utsikten er det helt fantastisk, sier Martin Shrik, som har reist fra Frankrike for å oppleve sunnmørske fjell.

Merker økt interesse

Svenske Oscar Almgren kom til Stranda for syv år siden. Nå guider han turister, og forteller at det er mange som kommer spesielt til Norge for å oppleve Strandafjellet.

Oscar Almgren, ved Uteguiden i Stranda. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Nå i helgen hadde vi gjester fra Australia, USA, Spania, Tyskland og England. De kom til Stranda for å stå på ski eller gå på topptur, sier Almgren.

For australske turister er det toppen av lykke å komme til Stranda for å stå på snøbrett i tett snøkave.

– Alle fjordene og fjellene er majestetisk. Utrolig fint, sier Luke Hamsik.

– En venn sa vi måtte sjekke det ut dette stedet på kysten av Norge, så vi hoppet inn i bilen, sier Jason Delos.

Skulle nå internasjonalt

– Formålet har vært markedsføring av området til et internasjonalt publikum. At vi nå etter et par år ser resultatet av at de faktisk kommer er stilig, sier Almgren.

Strandafjellet har vunnet kåringer for sitt skianlegg og har blitt omtalt flere ganger i internasjonale reiselivsmagasin.

– Jeg kommer gjerne tilbake. Særlig på denne tiden når det er lite folk. Det ville kanskje vært fint med flere damer å se på, men vi får nøye oss med de gode forholdene i bakken, sier Delos.