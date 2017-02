TS Group gjør oppkjøp

Oljeserviceselskapet TS Group AS har kjøpt Nord Consult AS og Techskills AS. Sammen med TS Production Partner AS og TS Impro AS fusjonerer de seg inn i Technical Support AS. Selskapet har base i Molde og Porsgrunn, og hadde en omsetning på 175 millioner i 2016. Selskapet vil ha 170 ansatte etter fusjonen.