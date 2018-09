Trur det kan bli raudt lenge

Seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE sa på pressekonferansen søndag ettermiddag at det truleg kan bli raudt farenivå ved Mannen for ein lengre periode. Bakgrunnen er at det er venta store nedbørsmengder dei neste dagane. Det er store rørsler i fjellet og geologane ventar at Veslemannen kan rase når som helst.