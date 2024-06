Stein trefte bil på Trollstigen – vegen er stengd på uviss tid

Ein stein rasa måndag morgon nedover fjellsida ved Trollstigen og trefte ein bil.

Brynjulv Eide i Møre og Romsdal fylkeskommune seier steinen trefte bilen til ein entreprenør som var der for å sjekke området.

– Det kom ned ein stein som kom inn passasjervindauget og hamna i passasjersetet. Han var åleine i bilen så det gjekk bra med han.

Steinen knuste ruta på bilen, og hamna i setet på passasjersida. Foto: Veidekke

Eide seier geologar no er på veg for å sjekke ut området med droner. Dersom dei ser at det er fare for meir ras, kan vegen bli stengt for ei periode.

– Det er klart når ein bil blir treft, det er det som er vår store frykt. Vi prøvar å gjere dei tiltak vi kan for å unngå det. Men vi har ingen garanti.

Brynjulv Eide er leiar for vegdrifta i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Grundige vurderingar

Det var lenge usikkert kva tid den nasjonale turistvegen med dei mektige hårnålsvingane kunne opne for sesongen i år.

Grundige risikovurderingar måtte til for å finne ut kva tid det var trygt nok for turistane å kome.

Då bommen endeleg blei opna i starten av juni, blei det varsla at vegen kunne bli stengt på kort varsel på grunn av høg rasfare.

Berre ti dagar seinare har altså steinar rasa ned i vegbana, og Trollstigen er stengd igjen.

Fleire ras

Om lag ein million turistar besøker vegen kvart år. Vegstrekninga er eit av Noregs mest besøkte reisemål.

Men det har gått fleire ras over vegen dei siste åra. Like før sesongopninga for to år sidan gjekk eit stor snøras, som stengde vegen og fylte kafebygget med snø.

Då vegen blei opna etter vekevis med snømåking i fjor, sa fylkeskommunen at det hasta å sikre vegen mot ras.

Seinare same sommaren vart motorsyklistar treft av steinar som rasa ned frå fjellsida.

TROLLSTIGEN: Her treffer steinraset motorsyklister på Trollstigen Du trenger javascript for å se video.

Bad om hastemøte

Førre veke bad Møre og Romsdal fylkeskommune om eit hastemøte med samferdselsministeren og næringsministeren om Trollstigen.

Fylket meiner nok ein gong at den nasjonale turistvegen må sikrast mot ras. Dei har no sett i gang eit prosjekt der dei mellom anna skal betre tryggleiken til dei som ferdast langs vegen.

Prosjektet skal vere ferdig planlagt i løpet av hausten 2024. Men fylkeskommunen manglar pengar til å gjennomføre prosjektet sjølve. Det er dette dei no bed staten om å hjelpe dei med.