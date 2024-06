Hvert år kommer hundretusener av turister langveis fra for å oppleve en av Norges mest spektakulære turistattraksjoner.

I år har det vært ekstra krevende å vurdere åpningen av den nasjonale turistveien i Møre og Romsdal.

– Vi må først og fremst tenke på liv og helse. Vi så at det var behov for en skikkelig gjennomgang av situasjonen i Trollstigen og sikkerheten til trafikantene. Forholdene er krevende, sier Ole Jan Tønnesen, fylkesveisjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Hva frykter du mest?

– Det jeg frykter mest er selvsagt at det skal komme nedfall av stein og treffe folk, slik at de blir skadde eller drept.

Kan bli stengt

De siste årene har det vært flere ras i Trollstigen. I fjor slapp en gruppe motorsyklister med skrekken da steiner raste ned på veien da de kom kjørende i Trollstigen.

Etter å ha gjennomført risikovurderinger og satt inn tiltak er det nå klart at hele Trollstigen åpner for trafikk fredag 7. juni klokken 10.00.

Fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen sier at det har vært utfordrende å vurdere sikkerheten ved Trollstigen i år. Foto: Ingvild Dverseth Sæter

– Med alle de tiltakene som vi nå gjennomfører så tenker vi at det er en akseptabel risiko knyttet til å åpne veien, men det ligger akkurat innenfor grensen, sier Tønnesen.

Han er likevel bekymret for at det kan gå ras og sier at veien kan bli stengt på kort varsel.

– Vi må regne med at det kan bli hyppigere stengninger gjennom hele sesongen. Situasjonen i Trollstigen er mer uforutsigbar enn den har vært før.

Næringslivet har vært utålmodige

Trollstigen er en av de mest populære turistveiene i Norge. Vel en millioner besøkende reiser over Trollstigen hvert år.

Veien blir stengt om høsten og åpner igjen om våren når forholdene ligger til rette for det.

Næringslivet og turistnæringen har ventet spent på beskjeden om når hele veien kunne åpnes for trafikk.

Kan ikke garantere for sikkerheten

Deler av veien åpnet allerede 16. mai, men da bare mellom Valldal og til platået på Trollstigen.

Steinnedfall og mye is i Kjelstadlinja gjorde at fylkeskommunen måtte gjennomføre omfattende risikovurderinger knytt til åpningen av veien.

– Hvor trygge kan folk være når de kjører Trollstigen?

– Vi gjør våre beste vurderinger og tenker at hvis vi kan åpne så er den trygg nok. Men vi kan aldri garantere hvordan naturen opptrer.

Tønnesen sier at de har forståelse for at veien er viktig både for næringslivet og reiselivsnæringen.

– Det har vi stor respekt for, men vi må tenke på liv å helse.

Setter inn en rekke tiltak

Fylkeskommunen setter nå inn en rekke tiltak i samband med åpningen av Trollstigen.

– Vi får ikke gjort noe med fjellet nå, men vi kan gjøre noe med trafikken og sørge for at reisende oppholder seg under de farlige områdene så kort som mulig, sier Tønnesen.

I slutten av april i år gikk det et steinras på Trollstigen. Foto: Dag Christian Ugseth / Møre og Romsdal fylkeskommune

Formålet med tiltakene er å hindre kødanning og minst mulig tid i de mest utsette områdene.

Fylkeskommunen opplever at nedfall av stein er mer uforutsigbare enn tidligere.

– Det kommer stein også når det er fint vær. Ved nedfall av stein over en viss mengde og størrelse, kan veien bli stengt på kort varsel slik at entreprenør, og eventuelt geolog, kan gjøre en best mulig vurdering av ytterligere fare for nedfall, sier Tønnesen.

Han sier videre at i slike situasjoner må trafikanter regne med at veien blir stengt i minimum to timer.

Vegen kan også bli stengt på forhånd når det er meldt betydelig nedbør, eller om det er andre indikasjoner på økt fare for nedfall.

Disse tiltakene blir i Trollstigen: Ekspander/minimer faktaboks Ved Kjelstadlinja blir det trafikkdirigering i en retning om gangen, med utvidet dirigeringssone.

Det blir stoppepunkt og dirigering nedenfor Brandlisvingen, i tillegg til strekning ovenfor Nikkasvingen. Det blir trafikkdirigering daglig fra klokken 10.00–17.00 i uke 28-32, når det er høysesong.

Det kan også bli trafikkdirigering utover dette når det er stor trafikk og fare for opphoping av kjøretøy

Ny stengeprosedyre ved steinnedfall eller for høy risiko for nedfall. Dette vil kunne føre til hyppigere stenging på kort varsel.

Unngå følgeproblem med kødanning øverst og nederst i Trollstigen ved å ha trafikkdirigenter på stedet.

Forbudsskilt som sier «Stans forbudt» i område med trafikkdirigering. Dette gjelder også for myke trafikanter.

Trafikklomme ved Stigfossbrua blir sperret for å ikke legge opp til stans i skredutsatt område.

Det blir etablert ekstra stengepunkt lenger nede i Isterdalen på grunn av skredfare.

Åpningen av hele veien ble utsatt til is- og snøsmelting var ferdig.

Det blir satt opp fareskilt «Rasfare» i Trollstigen.

Informasjonsskilt for myke trafikanter og syklende.

Informasjon om risiko for steinnedfall til aktører som driver med sykkelutleie.

Entreprenør kjører inspeksjon av veistrekningen hver dag før klokken 08.00.

Jobber med fjellsikring

Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at de jobber med et forprosjekt for fjellsikring i Trollstigen. Denne rapporten skal være ferdig høsten 2024.

– Valg av konsept, med et grovt kostnadsoverslag, blir lagt frem for politisk behandling i slutten av 2024. Finansiering må være på plass før tiltak kan gjennomføres, opplyser fylkeskommunen.