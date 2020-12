Tresfjordbrua blir gratis

Budsjettforliket mellom regjeringspartia og Frp gjer at det blir slutt på bompengeinnkrevjinga på Tresfjordbrua. Fylkesleiar Frank Sve i Frp seier til Romsdals Budstikke at dette er viktig for næringslivet i Møre og Romsdal, og at passeringa av brua blir gratis i løpet av vinteren.