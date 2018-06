Kiperviktoget i Ålesund krydde av folk i gamle dagar, men dei siste åra har torget stått tomt, bortsett frå nokre salsbuer. Private har tatt initiativ til å lage sitteplassar og blomsterkasser på torget, slik at det skal bli meir innbydande å sette seg ned.

Laurdag var det offisiell opning av «Torghagen», som etter oppslag i Sunnmørsposten har skapt stor debatt. Der gjekk arkitekt Margarida Pais ut og kritiserte prosjektet, som kostar 300.000 kroner og har blitt leia av Ålesund kommune.

– Eg ynskjer at Ålesund skal bli ein meir attraktiv by å bu i. Eg blir sint på Ålesund sine vegner, seier Pais til NRK.

Arkitekt Margarida Pais er skuffa over Torghagen og meiner det manglar fagleg styrke og ambisjonar. Foto: Alf-Jørgen H. Tyssing / NRK

Manglar visjon

Ho er ikkje imponert over trebenkane, pallane med kunstgras på og blomsterbed. Arkitekten meiner at når det er brukt så mykje pengar på prosjektet, burde kommunen ha hyra inn profesjonelle folk som kunne tenkt heiltheiltleg og hatt større visjonar. Torghagen skal stå fram til september og arkitekten meiner at det i seg sjølv er ein god grunn til at konseptet skulle ha kome tydelegare fram.

– Prosjektet manglar ein klar identitet og det verkar ikkje som det er folk med fagleg bakgrunn som har jobba med dette, seier Pais. Ho kritiserer ikkje dei private sitt engasjement og dugnadsånd, men meiner at utvikling av ein by, ikkje bør gjerast på dugnad.

Terje Brattholm Eidsvik i Ålesund kommune, seier at dei ikkje har pengar til ein arkitenktkonkurranse Foto: Alf-Jørgen H. Tyssing / NRK

Skal teste prosjektet

Terje Brattholm Eidsvik er arkitekt i Ålesund kommune og han forstår den faglege kritikken Pais kjem med, men meiner at det viktigaste no er å teste om folk brukar torget.

– Eg er ikkje usamd i at vi bør ha ambisjonar, men arkitekten bommar på utgangspunktet vårt. Dette er ein test på eit tomt torg, der vi stykkar opp området med lune krokar og litt grønt, der folk kan sette seg ned, seier Eidsvik. Han seier at kommunen ikkje har midlar til å lyse ut ein arkitektkonkurranse.

Bra med diskusjon

Trine Klemetsen er dagleg leiar i Bypatrioten. Det var dei som tok initiativet til Torghagen. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Det var Trine Klemetsen og firmaet Bypatrioten som hadde ideen til Torghagen og det er dei som har samla inn pengane. Kommunen har bidratt med arbeidstimar.

Klemetsen synest det er bra med ein diskusjon om bruken av torget.

– Ei av målsetningane med heile prosjektet var å sette Kiperviktorget på kartet. Det er ein stad mange er glad i og no skjer det endeleg, seier Klemetsen.

Elisabeth Helland Larsen er på torget saman med barna sine. Ho likar det ho ser.

– Eg synest at alt initiativ som er kreativt og som gangar folkelivet, er utruleg positivt, seier Larsen.