Tre berget fra synkende båt

Like før midnatt lørdag ble det meldt om at en båt hadde kjørt på grunn ved Omsundbrua i Kristiansund. – Det var en fritidsbåt med tre personer om bord, to voksne og ett barn, sier politiets operasjonsleder Erik Mikalsen til Tidens Krav. Ifølge operasjonslederen var det en lokal båt som gikk på grunn. Redningsskøyta fikk raskt kontakt med havaristen, som ble slept inn til Rensvikholmen. Grunnstøtingen skyldes trolig at båtføreren hadde gått på feil side av en stake i sjøen, sier Mikaelsen til Tidens Krav. Det ble tatt promilletest av føreren, og den gjorde ikke utslag. Politiet oppretter sak.