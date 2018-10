Tok prøver av sjøbunnen i Raudsand

Norges Miljøvernforbund tok onsdag prøver av sjøbunnen utenfor kaia i Raudsand i Nesset der det er planer om å anlegge et deponi for farlig avfall. - Vi benyttet miniubåt med utstyr til å ta prøver. Nå skal disse analyseres før vi vurderer hvordan vi skal håndtere dette videre, sier fungerende leder, Ruben Oddekalv til driva.no. Oddekalv er svært kritisk til deponiplanene. Miljøvernforbundet kom til Raudsand i båten "Miljødronningen" med et mannskap på fem.