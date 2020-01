Tobias Hestad forlenger

Moldegutten Tobias Hestad har forlenget kontrakten sin med Molde med to år. Hestad fikk sin A-lags debut mot Sunndal i cupen, men har spilt høstsesongen i 2.divisjonsklubben Asker. Nå har Hestad signert ny avtale med Molde som strekker seg til ut 2022. – Jeg er utrolig stolt glad for å ha forlenget med MFK, sa 19-åringen etter at avtalen var signert.