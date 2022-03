To rekkehus i Kristiansund er totalskadde i brann

Det var ved halv eitt-tida i natt at ein nabo ringte politiet og meldte frå om brannen. Det var opne flammar då brannvesenet kom til staden.

– Det brann kraftig i rekkehuset på Dale i Kristiansund. Då vi kom fram viste deg seg at brannen hadde spreidd seg til naborekkehuset. Begge dei to rekkehusa er totalskadde, seier operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, Borge Amdam.

Det brann så kraftig i rekkehusa at brannvesenet i Kristiansund måtte kalle inn ekstramannskap.

Fleire av dei evakuerte er innlosjerte på hotell i Kristiansund. Onsdag morgon ryk det framleis frå branntomtene. Dermed blir dei 40 personane som bur i nabolaget framleis evakuerte. Politiet vil vurdere kor lenge evakueringa skal vare når det blir dagslys.

Ein person blei send til sjukehus for sjekk. Han hadde ifølgje politiet fått i seg ein del røyk.

– Alle som budde i dei to husa kom seg ut ved eiga hjelp. Kriseteamet i Kristiansund kommune kom også tidleg til staden for å hjelpe dei som hadde behov for det, seier Amdam.