Det var Romsdals Budstikke som først omtalte saka.

– Rundt klokka halv to fekk politiet melding om to døde personar i ein bustad i Molde sentrum. Vi drog raskt ut til staden og kunne konstantere at det var to døde, seier politiadvokat Yngve Skovly til NRK.

Dei har no sperra av staden medan ein ventar på at kriminalteknikarar kjem frå Kristiansund.

Politiet blei varsla om dødsfalla av ein person som kom til staden, fortel Skovly.