To pågrepet i Ålesund

To personer er tatt hånd om etter en episode i en leilighet i Ålesund. – Det var snakk om mulig brannstifting og trusler, så alle nødetater rykket ut til stedet, opplyser politiet. Situasjonen kom raskt under kontroll. Personene vil i første omgang bli fremstilt for lege.