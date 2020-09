Tiltalt for overgrep mot barn

Ein sunnmøring i 40-åra er tiltalt for seksuelt overgrep mot ei åtte år gamal jente i Sogn og Fjordane. Politiet meiner også han har søkt etter og sett over 350 overgrepsbilete av born på Internett. Dei yngste borna er i spedbarnsalder. Sogn og Fjordane tingrett har sett av to dagar til saka i slutten av oktober.