Tiltalt for overgrep

Ein mann i 60-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med dottera si. Ifølge tiltalen skal dette ha skjedd for over 20 år sidan, både då jenta var under 14 og 16 år. Mannen er difor tiltalt for seksuell omgang med eit barn under 14 og 16 år. Det går fram av ein tiltale frå Møre og Romsdal tingrett.