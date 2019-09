Tilbake i kommunestyret

Tidligere Høyre-politiker Kristin Høegh Krohn Devold har fått plass i kommunestyret for Ålesundslista. Det melder Sunnmørsposten. Tirsdag kveld ble det klart hvem som blir de 77 representantene i kommunestyret i Ålesund etter at alle stemmene var talt opp. 79 år gamle Krohn Devold, som sto på sisteplass på lista, fikk nok personstemmer til at hun ble valgt inn.