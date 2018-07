Til fare for folk og fe

Det nedtappa Silsetvatnet i Gjemnes utgjer ein så stor fare for folk og fe at turfolk blir åtvara ekstra mot å gå ut på den blottlagde gjørmebotnen. Området er godt skilta med åtvaringar og no er det også kome opp straumgjerde for å halde husdyra borte. Hytteeigar Odd Magne Solenes er skremd av at at folk risikerer livet ved å gå ned i det gjørmete området og åtvarar om farane.