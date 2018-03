Testa Ulstein sitt nye havvindskip

Ulstein har gjennomført ein vellukka prøvetur for Acta Marine sitt nye havvindskip. Testane viser at skipet kan ha nesten like høg fart framover som akterover, noko som underbygger fleksibiliteten til skipet, skriv Ulstein Group i ei pressemelding. Fartøyet er av Ulstein sitt SX195-design, og er no tilbake ved Ulstein Verft for sluttarbeidet, før skipet skal leverast til Acta Marine.