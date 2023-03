Tapte skattekamp på landsmøtet

Senterpartipolitikerne fra Møre og Romsdal fikk ikke flertall for forslaget om å fjerne formueskatten på arbeidende kapital under landsmøtet til Senterpartiet..

Fra talerstolen påpekte fylkesleder Marit Krogsæter at skatten er et alvorlig hinder for næringslivet i distriktene.

Før voteringa rådet nestleder og leder fr resolusjonskomiteen, Ola Borten Moe, delegatene til å stemme for innstillinga om å øke bunnfradraget. Borten Moe sa at det er vanskelig å definere hva arbeidende kaptial er.

Forslaget fikk støtte fra 100 av delegatene mens 198 stente for redaksjonskomiteen sitt forslag. Stortingsrepresentant Geir Inge Lien sier han er skuffet over utfallet, men fornøyd med debatten.

– Partiledelsen har fått et ganske tydelig signal etter de innleggene som kom under debatten, sier Geir Inge Lien.