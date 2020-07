Tapte over 400 millioner i fjor

Havyard Group i Fosnavåg i Herøy tapte over 400 millioner kroner på skipsbygging i fjor skriver nett.no Konsernsjef Gunnar Larsen jobber for å refinansiere selskapet – i første omgang med å få til en refinansiering av et obligasjonslån på 90 millioner kroner som forfaller den 13. september. I mai fikk selskapet på plass avtaler som sikrer at de kan bygge ferdig 6 skip. Havyard eies i hovedsak av Sævik-familien i Herøy.