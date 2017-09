Synfaring til Tingvoll kirke

Nordmøre tingrett er i dag på synfaring til Tingvoll kirke, for å sjå skadene etter restaureringsarbeidet. Firmaet Kulturminnecompagniet AS er tiltalt for brot på kulturminnelova. Dei erkjenner straffskuld, men er usamd i storleiken på bota.