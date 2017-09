Økokrim: – Må være påpasselig når man jobber med kulturminner

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I august i fjor pusset firmaet Kulturminnecompagniet AS opp middelalderkirka på Tingvoll. Det som skulle være forsiktig fjerning av et betonglag ble gjort med betongpussemaskin, og førte til at meiselmerkene som vitnet om håndverk fra 1100-tallet forsvant fra veggen på kirka.

Mandag måtte firmaet Kulturminnekompagniet møte i Nordmøre tingrett som tiltalt.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi erkjente umiddelbart at det var et brud på kulturminneloven, og vi forventet en foretaksstraff. Vi er bare veldig uenig i foretaksstraffen og straffen sin samlede størrelse, sier Bård Strømgren som er daglig leder i Kulturminnecompaniet.

Viktig prinsippsak for aktoratet

Økokrim mener selskapet skal betale til sammen 750.000 kroner i bot og erstatning for å ha pusset bort meiselmerkene. Mye ressurser er lagt ned i saken som for aktoratet også er en viktig prinsippsak.

– Det er ikke tvil om at dette selskapet har lært en lekse. Sånn er det ofte i disse sakene. Her er det om å gjøre å gi et signal til andre som driver med samme arbeid eller entreprenører generelt om at man må være veldig påpasselig når man har med kulturminner å gjøre, sier Tarjei Istad i Økokrim.

Redd det skal knekke bedriften økonomisk

Forsvaret viste til at straffen vil knekke bedriften økonomisk. Ikke minst fordi saken har påført dem store tap allerede.

– Det har allerede hatt store økonomiske konsekvenser i omdømme og oppdragstilgang, så vi må være forsiktig med kostnader når inntektene begrenser seg, sier Strømgren.

Istad i Økokrim sier at boten bygger på utvikling i rettspraksis på miljøområdet.

– Så det er en del gamle dommer med leverer bot, som ikke er så gyldig lenger, og så er det konkret i denne saken hvor alvorlig det er med omfanget av skaden, og hvor lenge det pågikk. Så skal vi også ta innover oss det som skjer senere i uka, og hva boten endelig skal påstås å være, sier Istad.

Det er satt av fem dager til saken. Tirsdag skal retten på befaring.