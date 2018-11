Styringsgruppa meget fornøyd

Styringsgruppa for Stad skipstunnel er meget fornøyd med at KrF fikk gjennomslag for 20 millioner kroner til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. KrF viser med dette at de prioriterer Stad skipstunnel, og at de ønsker å få fortgang i arbeidet med Stad skipstunnel, ifølge styringsgruppen. Gruppen jobber videre for å realisere Stad skipstunnel og holde tidsplanen om byggestart i 2021.