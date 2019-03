Støy frå hotellskip

Naboar i Tomrefjord i Vestnes ber fylkesmannen gripe inn for å få slutt på støyen frå hotellskipet til Vard. Skipet husar 150 verftsarbeidarar, men har skapt problem for naboane på grunn av lyd og eksos. Vard har sett i gang fleire tiltak for å betre forholda, men naboane er ikkje fornøgde, og meiner det tek for lang tid.