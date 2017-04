Synet på Bygde-Noreg som traust og forsiktig står kanskje for fall dersom planane i Halsa blir realisert. For Jan Erik Glåmen har tenkt veldig stort når det skal byggjast eit nytt stopp langs hovudfartsåra E39.

Jan Erik Glåmen samarbeidar med Snøhetta for å få realisert prosjektet langs E39. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Glåmen er eigentleg bonde, men er òg grunneigar og utviklar i Halsa handels- og servicepark. No skal eit gammalt steinuttak, eit sår i landskapet, bli til eit smykke som skal få folk til å stoppe opp.

– Der skal det bli døgnkvileplass for vogntog i midten, så har vi bensinstasjon nedpå her. Godsterminal, butikklokale, restaurant og motell i fleire plan skal vere innebygd i fjellet i bakgrunnen, fortel ein engasjert Glåmen medan han viser fram planane til NRK.

Vil ta del i E39-veksten

Det er ei stor utbygging i ein liten kommune. Halsa kommune på Nordmøre har knappe 1500 innbyggjarar, men håper no å få til noko stort. Arkitektane i Snøhetta har planlagt eit større handels- og servicesenter midt inn i terrenget der steinbrotet har vore plassert.

Målet er at det skal bli så ekstraordinært at folk berre må stoppe når dei køyrer E39 gjennom Halsa.

– E39 går rett bak oss her, seier Glåmen medan han viser NRK rundt på byggjeplassen.

Europaveg 39 er hovudfartsåra som går langs kysten i Noreg, frå Trondheim, gjennom Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansund og heilt ned til Aalborg i Danmark.

– Trafikken aukar sterkt. Med dette anlegget ønskjer vi å ta del i den trafikken og den veksten som skjer, vi vil nytte E39 som går gjennom kommunen vår til noko positivt, slår Glåmen fast.

– Eit kjempeløft

Målet er å lage stoppestaden til noko heilt unikt – som gagnar heile kommunen.

– Det er så viktig for små bygdesamfunn at det er noko som skjer. Det å ha infrastruktur, butikkar, restaurantar og kafear er kjernen i eit lokalsamfunn, meiner Glåmen.

Om alt går etter planen er heile området klart i 2020.

– Om vi klarer å realisere dette så er det eit kjempeløft for Halsa som kommune og for Halsanaustan som bygd, trur bonden med sans for bygdeutvikling.