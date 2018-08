Stortap for Solstad Farstad

Offshore-rederiet Solstad Farstad la frem tallene for årets andre kvartal i går kveld. Det viste et resultat før skatt på minus 780 millioner kroner i kvartalet, ned fra et positivt resultat på 1,4 milliarder kroner i samme periode i året før. Det skriver Dagens Næringsliv. Inntektene i årets andre kvartal var på 1,36 milliarder kroner. Selskapet sier det er forventer at oljeprisen på dagens nivå vil øke investeringene i olje- og gassektoren, og dermed øke etterspørselen etter tjenester fra offshorerederiet.