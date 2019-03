Storkontroll i Rauma

Politiet opplyser at UP bøtela 10 personar i fartskontroll i Innfjordtunnelen i Rauma i ein storkontroll i dag. Ein blei meldt for å ha køyrt i 139 km i timen i 80 sone. I samme storkontrollen som også foregjekk på Horgheim, blei to menn meldt for ruskøyring og 9 bilar fekk bruksforbod for tekniske manglar. 300 vogntog blei kontrollert, og 17 av dei fekk forbod mot å køyre vidare på grunn av dårleg sikring av last og tekniske forhold.