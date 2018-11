Stor tru på oste-VM

Styreleiar i Norsk Gardsost og Tingvollost, Gunnar Waagen, har stor tru på at Noreg kjem til å gjere det godt i oste-VM som starta i Bergen i dag. Over 3.000 ostar skal kjempe om å bli verdas beste ost. I 2016 kom norske ostar heim med 17 medaljar. – Det som er fantastisk med oste-Noreg er at vi har ein delingskultur der vi hjelper kvarandre, seier Waagen.