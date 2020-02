Stiller spørsmål om rutetider

Molde kommune stiller spørsmål om Kystruten oppfyller den løyvebelagte seilingsruten sin, og om de dermed ikke lenger fortjener statsstøtte med endringene i rutetidene. Det skriver Romsdals Budstikke. Hurtigruten sendte tidligere i februar ut høringsbrev om endringer i rutetider for Kystruten. Formannskapet i Molde har nå behandlet en sak om Kystrutens nye seilingstider der skipene kun vil anløpe havnene i Kristiansund og Molde i 15 minutter. Molde kommune og Molde og Romsdal Havn har gitt en kommentar til endringsforslaget i et høringsbrev fra Molde formannskap der det blant annet kommer fram at Molde blir rammet hardere enn andre anløpssted.