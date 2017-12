Stengd veg ved Lesja

Politiet har bekrefta at det er snakk om ei dødsulykke der ein personbil og ein tankbil kolliderte front mot front ved Kjøremsgrenda i Lesja. E136 på strekninga mellom Rauma og Lesja er difor stengd ved Kjøremsgrenda i Lesja, ca. 6–7 kilometer vest for Dombås. Vegmyndigheitene jobbar med skilting av omkøyring. Det er ingen fare for lekkasje frå tankbilen, melder politiet på Twitter.