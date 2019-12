Status som Nasjonal Turiststi

Prosjektleder for Midsundtrappene, Kolbjørn Stølen sier de har søkt Miljødirektoratet om at Midsundtrappene får status som Nasjonal Turiststi. 15 turiststier får denne statusen fem år om gangen. På Otrøya ytterst på Romsdalskysten kan du gå Norges lengste sammenhengende trapp med 2212 trinn opp mot fjellet Rørsethornet på 659 meter over havet. – Det viktigste argumentet er vår plass geografisk. Det skal plukkes ut turiststier der noen ligger i fjordene, noen i innlandet, noen nord og noen på kysten. Dette er definitivt den plassen i Norge som har mest tilrettelagt turstier så langt ute i havet, sier Kolbjørn Stølen. Fra før har Fossarosi i Geiranger fått status som Nasjonal Turiststi her i fylket.