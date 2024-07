Den nasjonale turistveien Trollstigen lokker turister fra hele verden til Møre og Romsdal.

I løpet av de ti dagene veien var åpen før den ble stengt, ble det registrert seks steinnedfall. En stein ramlet rett ned fjellsiden og kom inn gjennom ruta på en bil. Foto: Veidekke

Men nylig kom sjokk-beskjeden. Den populære turistveien, som i 2019 hadde 1,1 millioner besøkende, ble stengt resten av året på grunn av rasfare.

Siden har det blitt jobbet på spreng for å få på plass penger til rassikring.

For aktører i reiselivet er stengingen dramatisk. Eieren av campingplassen og kafeen på Trollstigen må blant annet permittere nesten alle ansatte etter at turistveien ble stengt.

Samferdselsministeren besøkte Trollstigen forrige uke

Onsdag i forrige uke var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på besøk ved foten av den ikoniske Trollstigen. Da kom det ingen løfter om penger til rassikring.

Nå, fem dager senere, skal samferdselsministeren, sammen med kommunalminister Erling Sande (Sp), tilbake til Trollstigen.

De vil ikke røpe hva som er bakgrunnen for besøket.

Forventer penger

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Anders Riise (H), skal også til Trollstigen mandag. Han vil heller ikke komme med noen detaljer om hva som skal skje ved den stengte turistveien, men han forventer at det kommer penger til rassikring.

Fylkesordfører Anders Riise (H) var onsdag ved Trollstigen da samferdselsministeren var i Møre og Romsdal på besøk. mandag skal han tilbake til Trollstigen sammen med to ministre. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Det samme gjør ordfører i Rauma, Yvonne Wold (SV). Hun sier at stengingen av turistveien gir ringvirkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt og kan ikke forstå at de to ministrene skal komme uten å ha med seg penger.

– Jeg håper og tror at det skal komme gode penger som trengs for å starte sikringen umiddelbart, sier hun.

Skisser av arbeidet som må gjøres i Trollstigen. Foto: Statens vegvesen / Møre og Romsdal fylkeskommune

– Kommer ikke tomhendt

Stortingsrepresentant Geir Inge Lien (Sp) sier til Romsdals Budstikke at ministerne ikke kommer tomhendt til Trollstigen mandag.

Han føyer seg inn i rekken av de som mener det er viktig å få finansiering på plass, og sier at det er mange som nå har sått på og jobbet for å få ei løsning for turistveien.

– Jeg tror det blir et hyggelig besøk.

– Så tror jeg vi får vente på den positive nyheten, som eventuelt da skal komme, klokka 14.30, sier han til NRK.

Vet ikke når vegen kan åpnes

Ole Jan Tønnesen, som er fylkesveisjef i Møre og Romsdal, har tidligere uttalt til NRK at han vet at det foregår politiske prosesser rundt bevilgning av penger til rassikring. Men selv om penger skulle komme raskt på plass, tør han ikke å garantere at Trollstigen er klar for åpning til neste sesong.

Ole Jan Tønnesen er fylkesvegsjef i Møre og Romsdal. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi må gjøre jobben, og se effekten, og så må vi håndtere situasjonen etter det.

– Dette er natur. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til dette, så det å utvise garantier det ville vært dumt, sa Tønnesen i forrige uke.