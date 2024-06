Vil ikkje opne Trollstigen utan tiltak i fjellet – stengd ut året

Innan det er gjort tilstrekkelege sikringstiltak i fjellet, er risikoen for at nokon kan bli treft av stein for stor, melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

Den siste tida har det vore fleire tilfelle av steinsprang, og det har vore fem tilfelle dei siste to åra der køyretøy har vorte treft av stein.

– Vi har hatt så mange hendigar at det ikkje er forsvarleg å halde ope, seier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen til NRK.

Geologar har undersøkt området før avgjerda blei tatt. Etter at ein stein trefte ein bil på turistvegen mandag, har både Møre og Romsdal fylkeskommune som vegeigar og entreprenøren vudert risikoen og vurdert andre moglege tiltak.

Det er berre sjølve Trollstigen som vil vere stengd. Trollstigplatået vil vere tilgjengeleg frå Valldal-sida.