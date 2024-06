Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Forretningsmannen Erik Berg i Molde vil ta over Trollstigen for å hindre langvarig stenging.

Han har samarbeidspartnarar som er klare til å ruste opp vegen til neste sesong og innføre bompengar.

Fylkesordførar Anders Riise (H) seier at fylkeskommunen kan ta rekninga åleine for å opne Trollstigen igjen til neste år.

Møre og Romsdal fylkeskommune har allereie søkt om å starte med bompengar, som med ein bompris på 100,-kan gi rundt 50 millionar i løpet av sesongen.

Erik Berg har ikkje tatt formell kontakt med fylkeskommunen eller fylkesordføraren, men seier at initiativet er seriøst meint. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av journalistar frå NRK før publisering.

Det er forretningsmannen Erik Berg i Molde som går i bresjen for å få ta over Trollstigen. Han meiner det er katastrofalt å stengje det internasjonalt kjende området, og er redd for at stenginga blir langvarig.

Kvart år kjem over ein million turistar på besøk. I år blir det langt færre.

– Vi lever av å tene pengar. Trollstigen er eit produkt som er lønsamt i aller høgste grad. Dersom staten og fylket ikkje gjer noko, er det absolutt ønskeleg at det private tek over. Då har staten og fylket vist at dei ikkje kan handtere ein slik juvel, seier han.

Investoren Erik Berg i Molde vil ta over Trollstigen og ta bompengar. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Han seier han har fleire samarbeidspartnarar som står klare til å vere med å ruste opp vegen til neste sesong, og deretter ta bompengar frå dei som køyrer Trollstigen.

Det var Romsdals Budstikke som fortalde om utspelet først.

Lovar at millionane kjem på plass no

Sjølv om steinar har treft fleire bilar på Trollstigen dei siste åra, har det vist seg vanskeleg å skaffe pengar til rassikring.

Det er behov for 50 millionar. Så langt har ingen vore villig til å bla opp.

Fylkesordførar Anders Riise (H) seier dei skal klare å skaffe pengar til rassikring sjølve. Foto: Remi Sagen / NRK

No seier fylkesordførar Anders Riise (H) at fylkeskommunen om nødvendig tek rekninga åleine og at Trollstigen kjem til å opne igjen til neste år. Riise er glad for initiativet frå investoren i Molde.

– Det er bra at han er med å legge press på politikarane på fylket og i statsapparatet, men vi skal klare å skaffe desse pengane, seier Riise.

Tidlegare denne veka var samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) på hastemøte om Trollstigen. Han kunne ikkje love pengar.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård var på besøk i Trollstigen tidlegare i veka. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

– Høgst uvanleg

Trollstigen er ein av dei nasjonale turistvegane i landet.

Silje Myhre Amundsen i Statens vegvesen seier ho aldri før har høyrt at folk frå det private næringslivet har ønskt å ta over ein Nasjonal turistveg.

– Eg har stor forståing for at det er svært mange aktørar som ønskjer å opne Trollstigen, seier ho, og legg til at ho trur fylkeskommunen og staten kjem til å klare det sjølv.

Ho seier dei ikkje vil meine noko om initiativet før dei eventuelt får ein konkret førespurnad på bordet.

Silje Myhre Amundsen er seksjonssjef for Nasjonale turistvegar i Statens vegvesen. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Trollstigen: Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto Ekspander/minimer faktaboks Trollstigen er ein fjellovergang på fylkesveg 63 mellom kommunane Rauma og Fjord i Møre og Romsdal.

Vegen bind Valldal på Sunnmøre saman med Åndalsnes i Romsdal.

Med sine ikoniske, snirklete hårsvingar blir turistar frå heile verda lokka til Trollstigen kvart einaste år.

Trollstigen er ein av 18 Nasjonale turistvegar.

Vegen er 55 kilometer og blei offisielt opna 31. juni i 1936.

Den har elleve hårnålssvingar.

Høgaste punkt er på 850 meter over havet.

Trollstigen blir vinterstengt kvart år og bruker å opne igjen for sesongen i løpet av mai/juni.

Vil innføre bompengar

Det er ikkje berre investorane som vil at turistane skal betale for seg i Trollstigen. Møre og Romsdal fylkeskommune har allereie søkt om å starte med bompengar.

Fylkesordførar Anders Riise trur det kjem på plass allereie neste år, og seier ein pris på 100,- kroner vil gje rundt 50 millionar i løpet av sesongen.

Det skal då mellom anna gå til rassikring.

– Dette er så spektakulært at eg trur turistane vil synest det er heilt greitt, seier han.

Skisser av arbeidet som må gjerast i Trollstigen. Foto: Statens vegvesen / Møre og Romsdal fylkeskommune

Står klare om nødvendig

Investoren Erik Berg i Molde seier han ikkje har tatt formell kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune eller fylkesordføraren, men at initiativet er seriøst meint.

– Dersom verken regjeringa eller fylket klarer å hoste opp 50 millionar for å redde Trollstigen, går gjerne reiselivsnæringa og næringslivet inn og tar over, seier Erik Berg.