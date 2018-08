Står fast i fjell i Ørsta

To personar har gått seg skårfast i fjellet Dalegubben i Ørsta, melder Hovudredningssentralen. Fjellet ligg i Sunnmørsalpane mellom Bondalen og Standaldalen på vestsida av Hjørundfjorden. Fjellet er 1 344 meter høgt. Eit redningshelikopter frå Florø er på veg til dei to, og det same er Sunnmøre Alpine Redningsgruppe.