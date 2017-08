Stadig flere på Stikk UT-tur

Stikk UT setter nye rekorder og for første gang er det over 13 000 registrerte brukere i Nordmøre og Romsdal, skriver Romsdals Budstikke. Totalt er det blitt registrert 188 503 turer gjennom Stikk UT. På toppen over antall brukere troner Fræna, mens Kristiansund har flest registrerte turer.