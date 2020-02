St. Olavs Orden til Edvard Hoem

Hans Majestet Kongen har utnevnt forfatter Edvard Hoem fra Hoem i Hustadvika kommune til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Konghehuset skriver i en melding at Hoem mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats for norsk litteratur og kulturarv.