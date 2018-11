Sparka professor meiner han har fått yrkesforbod – kallar jobbintervju for «inkvisisjon»

Høgskulen i Volda beklagar at Nils Rune Langeland følte det slik under jobbintervjuet. Det var ikkje intensjonen frå vår side. For oss var det viktig å gjennomføre heile tilsettingsprosessen i tråd med vanlege retningsliner og å behandle han som alle andre søkjarar. For jobbintervjuet betyr det blant anna at ein bør snakke om relevante spørsmål for den aktuelle søkjaren i høve til den aktuelle stillinga. Utover det ønskjer vi ikkje å kommentere kva som vart sagt eller ikkje sagt og gjort under eit jobbintervju.