Professor sendte grovt seksuelle meldinger til studenter

– Dette er uheldig at en av våre ansatte skriver den type meldinger. Når ferien er slutt vil jeg ta dette opp i en samtale med vedkommende, sier instituttleder på instituttet for språk og vitenskap på Universitet i Stavanger, Odd Magne Bakke. Han er leder på instituttet, der professoren som nå får kritikk fra flere hold, jobber.

Det var Khrono som først omtalte saken om UiS-professor, Nils Rune Langeland, som sendte grove seksuelle meldinger til flere kvinnelige studenter. En av dem, en 27 år gammel kvinne som studerer på Universitetet i Oslo, la for noen dager siden ut noen av meldingene på Twitter.

«Kan jeg kjøpe trusa di?»

Her spør professor Nils Rune Langeland om å få kjøpe trusa til en kvinnelig student. Foto: Facebook

«Liker du rimming?»

Det er to av meldingene den 53 år gamle professoren sendte til 27-åringen. Sistnevnte ønsker ikke å kommentere saken. Hun skriver på Twitter at saken har gått for langt og at hun ikke ønsker å bidra til offentlig gapestokk.

Dette er ikke første gangen Langeland har fått oppmerksomhet på grunn av sin adferd i sosiale medier: Varsler oppvask etter Facebook-ytringer

Har samlet flere

Dette er imidlertid ikke de eneste meldingene Langeland har sendt. Eline Lund Fjæren, som kjenner 27-åringen, har samlet meldinger fra flere kvinner som har fått meldinger fra professoren.

«hei sexy jente ...)»

«Jeg liker sjokoladejenter»

«hei du er en snasen dame ...)»

«Du er fin»

Alle disse meldingene skal være fra forskjellige samtaler. Hun har lagt dem ut på sin Facebook-side.

– Hvorfor jeg har gjort det? Jeg har flere hensikter. Han bryter loven og viser at han er uegnet i en undervisningssituasjon, sier Lund Fjæren til NRK.

– Det har vært kvinner som har fortalt meg at dette har de opplevd lignende for mange år siden. Ei sa at dette hadde skjedd da hun studerte historie i 1998. De har ikke turt å si fra. Ved å gjøre dette skaper han en veldig sårbar situasjon for unge kvinnelige studenter han har nå. Hvor lenge kan man bli veiledet av en som spør om å få kjøpe trusene til studenter.

Lund Fjæren reagerer også på at Universitetet i Stavanger har latt han fortsette i jobben. Det har vært kontroverser rundt 53-åringen tidligere.

– Dette stiller Universitetet i Stavanger i et dårlig lys.

Flere meldinger fra professoren. Foto: Facebook / NRK

Bør anmeldes

Tidligere SV-leder i Sandnes, Svein Vathne, var en av dem som reagerte da han så meldingene på Twitter.

– Jeg mener generelt at denne type saker bør anmeldes til politiet. Jeg er ikke i en posisjon der jeg kan si om dette er straffbart, men det er en sak for myndighetene.

– Synes du det han har skrevet er grovt?

– Jeg synes det. Det er min subjektive mening, sier Vathne.

Nå vil altså universitetet vurdere hva de skal gjøre. Instituttleder Odd Magne Bakke sier han har snakket med Langeland i dag.

Professoren jobber ved Universitetet i Stavanger. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Hva sier han om det som har skjedd?

– Det er en samtale med medarbeider som jeg ikke vil røpe noe ifra.

– Hvor alvorlig ser dere på denne saken?

– Dette er uheldig. Jeg skal undersøke disse meldingene og konteksten for dette, så tar vi dette videre, sier Bakke. Han vet ikke hvor mange som har fått slike meldinger. Han har bare sett meldingene som var gjengitt i Khrono.

Universitetet vil nå vurdere om denne saken er brudd på de etiske retningslinjene og hvilke konsekvenser det vil få.

– Dette er ikke første gangen det har vært kontroverser rundt professoren, får det noen betydning?

– Du har helt rett i at det var en sak om lag tre år tilbake i tid. Det er for tidlig å si om disse to sakene vil bli satt i sammenheng. Det første jeg må gjøre er å ha samtale med berørte parter og undersøke konteksten meldingene er sendt i, sier Bakke.

– Det er flere medier som har slitt med å komme i kontakt med Langeland i dag, er dette noe dere har blitt enige om?

– Han har tatt valget om å ikke ta telefonen fra media.

NRK har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med professoren, uten å lykkes. NRK har prøvd to forskjellige telefonnumre via flere telefoner, via Facebook, tekstmelding og lagt igjen beskjed på svarer. VG skriver at de har prøvd gjentatte ganger i to dager. Verken VG, NRK eller Aftenbladet har lyktes i å komme i kontakt med Langeland. Khrono skriver at de har vært i kontakt med Langeland, men at han ikke ønsker å kommentere saken.