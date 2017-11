NRKs begrunnelse for å navngi professoren Ekspandér faktaboks NRK har valgt å navngi professoren av flere grunner. Blant annet er han som professor ved noen av landets største utdanningsinstitusjoner i en maktposisjon overfor flere av disse studentene. Som professor og veileder kan han blant annet være med å avgjøre fremtiden deres. Derfor mener NRK at dette er et unntak fra Vær varsom-plakatens paragraf 4.7. Her står det at «identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales.»

Den omtalte professoren har også tidligere uttrykt meninger av både rasistisk og sexistisk karakter. Noe av dette har blant annet fremkommet på professorens egen Facebook-side og må ansees som offentlige ytringer.

Vær varsom-plakaten åpner også for identifisering for å unngå å kaste mistanke mot andre. Det har også vært en del av NRKs begrunnelse.

Både NRK og flere andre medier har gjort gjentatte forsøk på å få professorens versjon av saken, men han har ikke ønsket å snakke med media.

Spaltisk og mediekrtiker Anki Gerhardsen har klaget inn NRK, Khrono og VG for Pressens faglige utvalg. Bakgrunnen er identifiseringen av professoren. Klagen blir behandlet tirsdag 26. september.

NRK og andre medier ble klaga inn til Pressens faglig utvalg (PFU) for å navngi Langeland i en nettartikkel om at professoren hadde sendt meldinger med seksuelt innhold til unge kvinner. I september 2017 konkluderte PFU med at NRK ikke hadde brutt god presseskikk.

Ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger (UiS) tok fredag en historisk avgjørelse: De bestemte at Nils Rune Langeland får sparken fra jobben som professor.

Det bekrefter universitetet til NRK fredag ettermiddag. Vedtaket var mot én stemme, ansattrepresentanten.

I en pressemelding på universitetets nettside vises det til statsansatteloven paragraf 26, som viser til når en statsansatt kan avskjediges.

Stryets ansettelsesutvalg har funnet at vilkårene for avskjed av professoren er til stede, og har truffet vedtak på bakgrunn av dette, heter det i meldingen. Utover det vil ikke universitetet kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden på nåværende tidspunkt.

Langeland er dermed – som vi kjenner til – den tredje norske professoren noensinne som blir avskjediget, ifølge universitets- og høgskoleavisa Khrono.

I sommer ble det kjent at UiS-professor, Nils Rune Langeland, hadde sendt grove seksuelle meldinger til flere kvinnelige studenter.

Disse meldingene skal imidlertid bare være en del av avskjedigelsen. Ifølge Khrono skal også interne forhold bidratt til avgjørelsen.

Da saken kom opp i media, ba professoren om unnskyldning for det han hadde gjort. «Eg beklager uten atterhald meldingane. Dei var klart upassande. Eg vil understreke at ingen av meldingane blei sendt til eigne studentar. Eg tek det fulle ansvar for det eg har gjort.», skrev Langeland i en SMS til NRK.

Men dette har tydeligvis ikke spilt inn på UiS sin konklusjon i saken.