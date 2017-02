Sp krev stans i nedbygging av HV

Partiet fremja torsdag eit forslag i Stortinget der dei ber regjeringa stanse alle pågåande nedskjeringsprosessar i Heimevernet, inklusive Sjøheimevernet. I langtidsplanen for Forsvaret går det fram at ein skal behalde dagens Heimevern fram til den såkalla Landmaktutgreiinga blir lagt fram til hausten. Dei siste månadene har det likevel kome fram at regjeringa alt er i full gang med å redusere tal soldatar i Heimevernet. Sp meiner denne nedbygginga må stoppast straks.