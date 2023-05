Sørheim forventar ein plan

Kristin Sørheim (Sp), forventar at alle korta blir lagt på bordet, etter at Fylkeshuset AS kjøpte selskapet R8Me, det skriv Sunnmørsposten. Dette kjøpet har ført til massiv kritikk, og Sørheim seier til avisa at ho håper det på torsdag blir lagt fram ein avtale for korleis selskapet skal betale tilbake det dei skuldar.