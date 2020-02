Solskjær fikk kritiske spørsmål

Ole Gunnar Solskjær fikk på sin pressekonferanse fredag flere kritiske spørsmål om bruken av voldtektstiltalte Babacar Sarr da han var Molde-manager. Det var spørsmål Solskjær tydelig likte dårlig og ikke ønsket å snakke om. – Jeg tror jeg kun kan svare det jeg allerede har gjort gjennom klubben. Saken går gjennom det norske rettssystemet, og man må respektere den rettslige gangen der, svarte Solskjær ifølge VG. Avisen Telegraph skrev fredag om saken, og til den britiske avisen svarer Solskjær via klubben at «som daværende manager for Molde respekterte Ole Gunnar Solskjær fullt ut prosessen i det norske rettssystemet, som fortsatt pågår».

