Soleklar siger mot Jerv

AaFK tok søndag i mot Jerv på heimebane. Etter 50 minutt scora Torbjørn Agdestein to mål på to minutt for Ålesund. Kampen enda til slutt 4-0, og AaFK kunne ta med seg tre nye poeng i kampen om å rykke opp til eliteserien.