Søker etter vitner i voldtektssak

Politiet oppfordrer personer som har opplysninger i saka der en MFK-spiller er siktet for voldtekt om å ta kontakt, skriver Romsdals Budstikke. I begynnelsen av juni ble det kjent at en eliteseriespiller i Molde Fotballklubb er anmeldt og siktet for voldtekt av en kvinne. – Politiet er kjent med at det var flere til stede i den aktuelle leiligheten. Men vi har ikke lyktes med å identifisere alle, sier politiadvokat Laura Havdal, som er påtaleansvarlig i saka, til avisa.