Snoezelen ut av omstillingspakke

Kommunestyret i Ulstein har i kveld bestemt seg for å trekke ut endringane i det så kalla Snoezelen-tilbodet til brukarane ved kompetansesenteret. Mor til ein av brukarane, Maria Sæth Fiskå, seier til NRK at ho er fornøgd med at dette skjer. Ulstein kommune skal spare fleire millionar og har foreslått endringar i dette tilbodet. No skal saka behandlast på nytt.