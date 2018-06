Reagerer på kuttplaner

Ulstein kommune vil spare flere titalls millioner kroner de neste to årene. Men nå kommer det sterke reaksjoner fra pårørende til brukere av det såkalte Snoezelen-tilbudet som blant annet blir brukt til å stimulere funksjonshemmede. Ulstein vil redusere stillinger og flytte aktiviteten til andre lokale. – Vi er bekymret for at tilbudet blir dårligere, sier Maria Sæth Fiskå, som er mor til en av barna som bruker tilbudet.