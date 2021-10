Smøla blir i Møre og Romsdal

Et enstemmig kommunestyre i Smøla har vedtatt at Smøla blir i Møre og Romsdal. Smøla, Aure og Kristiansund har fått gjennomført en utredning med spørsmål om de tre kommunene skulle fortsette i Møre og Romsdal eller bli en del av Trøndelag. I folkeavstemninga i Smøla svarte 70 prosent at de vil at Smøla fortsatt skal være i Møre og Romsdal. Ordfører Svein Roksvåg (Sp) (bildet) sier han er glad for at vedtaket ble enstemmig. Tidligere har kommunestyret i Aure vedtatt at Aure vil fortsette i Møre og Romsdal.